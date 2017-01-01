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KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Türkiye 1'incisi, Tekuzem Online Dersler ile Sınava Hazırlanan Rabiye Aktaş Oldu!
Siz de Başarı Hikayesi Yazmak ve Tekuzem 2022 KPSS Online Hazırlık Kurslarımız Hakkında Ücretsiz Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın!
01. Eğitim Nasıl Oluyor?
İstediğin Zaman Ders, İstediğin Yer Dershane
İnternet erişimi olan her yerden;
- Telefon, Tablet veya Bilgisayar ile CANLI derslere katılarak sorularınızı sorabilir,
- İşlenen tüm derslerden istediğiniz zaman sınırsız yararlanabilirsiniz,
- Online Deneme Sınavları,
- Kişisel Rehberlik Desteği,
- Zengin Yayın Desteği
ile başarılı olmanızı sağlayacak tüm destekler Tekuzem'de sizi bekliyor.
02. Hangi Öğretmenler Var?
Ankara Kadrosu Evinize Geliyor
Tekuzem öğretmen kadrosu;
- Ankara merkezde uzun yıllar tecrübe kazanmış,
- Sınav müfredatlarına hakim,
- Öğretme sanatının inceliklerini ilke edinmiş,
alanında Uzman Öğretmen ve Akademisyenlerden oluşmaktadır.
03. Başka Hangi Destekler Veriliyor?
Emek Sizden Gerisi Bizden
- Öğrendiğiniz konuları tekrar edebileceğiniz,
- CANLI Ara ve Genel Tekrar Dersleri,
- Eksik olduğunuz konuları, puanınızı, sıralamanızı ve bunlara bağlı olarak çıkarılan performans karnenizi görebileceğiniz,
- Online Deneme Sınavları,
- Size özel çalışma ve eğitim planlaması o ile verimli ve doğru çalışmanızı sağlayacak,
- Bireysel Rehberlik Hizmetleri,
Kısaca başarmanız için emeğiniz hariç gereken ne varsa Tekuzem'de bulacaksınız.
04. Avantajları Neler?
Tekuzem Avantajlarıyla Ayrıcalıklısınız
- Tüm dersler kaydedildiği için ders kaçırmazsınız.
- İstediğiniz yerden derse katılabildiğiniz için yolda zaman kaybetmezdiniz.
- Ankara merkezde bulunan tecrübeli öğretmenlerden ders alırsınız
- Zengin ders içerikleri ile daha kolay ve kalıcı öğrenirsiniz
05. Örnek Ders Videosu
Dilediğin Zaman Video Dersleri Tekrar Tekrar İzleyebilirsin.
Neden Tekuzem?
Türkiye’nin neresinde olursan ol Tekuzem her zaman senin yanında. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile canlı derslere katılıp öğretmeninle ve sınıf arkadaşlarınla ders anında konuşabileceksin. Üstelik işlenen her dersi sınırsız izleyeceksin.
Tekuzem Eğitim Programları
Canlı Yayınlanan Derslere katılarak başarınızı arttırın.
KPSS EB
KPSS Eğitim Bilimleri Canlı ve Video Dersler
KPSS GY-GK
KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Canlı ve Video Dersler
KPSS ÖABT
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Canlı ve Video Dersler
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Canlı ve Video Dersler
DGS
Dikey Geçiş Sınavı Canlı ve Video Dersler
YDS
Yabancı Dil Sınavı Canlı ve Video Dersler
Siz Hangi Sınavlara Hazırlanıyorsunuz?
Hazırlandığınız sınavlara yönelik eğitim programlarını görmek için internet sitemizi inceleyin.EĞİTİMLERİ GÖSTER
Mobil Cihazlara Uyumlu
Cep Telefonu veya Tablet ile Canlı Derslere katılabilir ve Video Dersleri sınırsız tekrar tekrar izleyebilirsin.