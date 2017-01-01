KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Türkiye 1'incisi, Tekuzem Online Dersler ile Sınava Hazırlanan Rabiye Aktaş Oldu!

Neden Tekuzem?

Türkiye’nin neresinde olursan ol Tekuzem her zaman senin yanında. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile canlı derslere katılıp öğretmeninle ve sınıf arkadaşlarınla ders anında konuşabileceksin. Üstelik işlenen her dersi sınırsız izleyeceksin.