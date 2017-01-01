Tekuzem Uzaktan Eğitim Merkezi Tekuzem Uzaktan Eğitim Merkezi

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KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Türkiye 1'incisi, Tekuzem Online Dersler ile Sınava Hazırlanan Rabiye Aktaş Oldu!

Siz de Başarı Hikayesi Yazmak ve Tekuzem 2022 KPSS Online Hazırlık Kurslarımız Hakkında Ücretsiz Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın!

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Bu Formu Neden Doldurmalıyım?

01. Eğitim Nasıl Oluyor?

İstediğin Zaman Ders, İstediğin Yer Dershane

İnternet erişimi olan her yerden;

  • Telefon, Tablet veya Bilgisayar ile CANLI derslere katılarak sorularınızı sorabilir,
  • İşlenen tüm derslerden istediğiniz zaman sınırsız yararlanabilirsiniz,
  • Online Deneme Sınavları,
  • Kişisel Rehberlik Desteği,
  • Zengin Yayın Desteği

ile başarılı olmanızı sağlayacak tüm destekler Tekuzem'de sizi bekliyor.



02. Hangi Öğretmenler Var?

Ankara Kadrosu Evinize Geliyor

Tekuzem öğretmen kadrosu;

  • Ankara merkezde uzun yıllar tecrübe kazanmış,
  • Sınav müfredatlarına hakim,
  • Öğretme sanatının inceliklerini ilke edinmiş,

alanında Uzman Öğretmen ve Akademisyenlerden oluşmaktadır.



03. Başka Hangi Destekler Veriliyor?

Emek Sizden Gerisi Bizden

  • Öğrendiğiniz konuları tekrar edebileceğiniz,
  • CANLI Ara ve Genel Tekrar Dersleri,
  • Eksik olduğunuz konuları, puanınızı, sıralamanızı ve bunlara bağlı olarak çıkarılan performans karnenizi görebileceğiniz,
  • Online Deneme Sınavları,
  • Size özel çalışma ve eğitim planlaması o ile verimli ve doğru çalışmanızı sağlayacak,
  • Bireysel Rehberlik Hizmetleri,

Kısaca başarmanız için emeğiniz hariç gereken ne varsa Tekuzem'de bulacaksınız.



04. Avantajları Neler?

Tekuzem Avantajlarıyla Ayrıcalıklısınız

  • Tüm dersler kaydedildiği için ders kaçırmazsınız.
  • İstediğiniz yerden derse katılabildiğiniz için yolda zaman kaybetmezdiniz.
  • Ankara merkezde bulunan tecrübeli öğretmenlerden ders alırsınız
  • Zengin ders içerikleri ile daha kolay ve kalıcı öğrenirsiniz



05. Örnek Ders Videosu

Dilediğin Zaman Video Dersleri Tekrar Tekrar İzleyebilirsin.



Neden Tekuzem?

Türkiye’nin neresinde olursan ol Tekuzem her zaman senin yanında. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile canlı derslere katılıp öğretmeninle ve sınıf arkadaşlarınla ders anında konuşabileceksin. Üstelik işlenen her dersi sınırsız izleyeceksin.

Deneyimli Öğretmenler
Yolda Zaman Kaybına Son
Dilediğin Vakitte Ders İzleme
İstediğin Yerde Eğitim
Sınırsız Tekrar
Uzman Rehberlik Desteği

Tekuzem Eğitim Programları

Canlı Yayınlanan Derslere katılarak başarınızı arttırın.

KPSS EB

KPSS Eğitim Bilimleri Canlı ve Video Dersler

KPSS GY-GK

KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Canlı ve Video Dersler

KPSS ÖABT

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Canlı ve Video Dersler


ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Canlı ve Video Dersler

DGS

Dikey Geçiş Sınavı Canlı ve Video Dersler

YDS

Yabancı Dil Sınavı Canlı ve Video Dersler

Siz Hangi Sınavlara Hazırlanıyorsunuz?

Hazırlandığınız sınavlara yönelik eğitim programlarını görmek için internet sitemizi inceleyin.

EĞİTİMLERİ GÖSTER

Mobil Cihazlara Uyumlu

Cep Telefonu veya Tablet ile Canlı Derslere katılabilir ve Video Dersleri sınırsız tekrar tekrar izleyebilirsin.

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